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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü: "Güzel bir skor aldık. Geçen haftalardaki gol anlamındaki eleştirilerin cevabını vermiş olduk" - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Geriye düştükten sonra çevirmek kolay değil. Karşında direnen bir takım var. Çok pas hatası yaptık. Hatalardan dolayı kalemizde golleri gördük"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:01:30 -
Maçın ardından

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de Altınordu'yu 5-2 yenen Adanaspor'da teknik sorumlu Semih Özü, "Güzel bir skor aldık. Geçen haftalardaki gol anlamındaki eleştirilerin cevabını vermiş olduk." dedi.

Özü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncularını tebrik eden Özü, şöyle konuştu:

"Güzel bir skor aldık. Geçen haftalardaki gol anlamındaki eleştirilerin cevabını vermiş olduk. Aslında gol bölgelerinde etkili bir takımız. Oyuncularımızın biraz form tutması, birbirlerini tanıması ve bizim istediklerimizi yapması bir süreçti. Bu süreci yavaş yavaş atlatıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok istekli, arzulu oynadılar. Daha gollü olabilirdi. Rakip takım hiçbir zaman oyunu çirkinleştirecek bir şey yapmadı. Kapanmadılar hep açık oynadılar. Bu da skoru getirdi. Adanaspor taraftarına armağan olsun. Çarşamba günü oynayacağımız Giresunspor maçı bizim için çok önemli. Zorlu, ciddiye alınacak bir rakip. İnşallah oradan da alnımızın akıyla döneriz."


- Hüseyin Eroğlu: "Çok pas hatası yaptık"


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da çok pas hatası yaptıklarını belirtti.

Adanaspor'un 4 maçtır gol yemediğini anımsatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten takım savunmasını iyi yapan bir ekip. Maça aslında istediğimiz gibi başladık. Belki maçın başında skor bizim lehimize dönebilirdi. Ama daha sonraki süreçte oyun biraz dengelendi ve yaptığımız pas hataları rakibin direncini arttırdı. 2-0'dan sonra tabii ki Adanaspor biraz daha savunmada kaldı, bizim bunu çözmemiz gerekiyordu. Bir iki pozisyon yakaladık ama bir türlü değerlendiremedik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu ön alanda oynayıp rakibin hata yapmasını bekledik. 3-0'dan sonra reaksiyonumuz devam etti. 4-1'den sonra oyun Adanaspor'un lehine döndü. Geriye düştükten sonra çevirmek kolay değil. Karşında direnen bir takım var. Çok pas hatası yaptık. Hatalardan dolayı kalemizde golleri gördük."


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