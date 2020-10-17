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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: - "Üzgünüz tabii ki futbolda bu türlü maçlar oynanıyor ve yeterli dersi çıkartacağız" - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: - "Tüm oyuncularımız çok iyi oynadı ve galibiyeti hak ettiler"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:02:44 -
Maçın ardından

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, sahalarında 3-0 mağlup oldukları İstanbulspor maçına ilişkin, "Üzgünüz tabii ki futbolda bu türlü maçlar oynanıyor ve yeterli dersi çıkartacağız." dedi.

Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ilk devresinde iyi oynadıklarına işaret eden Sağlam, "Rakibimize pozisyon vermedik, pozisyonlar bulduk. Ofansif olarak daha üretken olalım diye ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri yaptık. İkinci yarıya da aslında fena başlamadık ama hakem çok net bir faulü vermeyince pozisyon bize pahalıya mal oldu. Sonrasında oyuncu değişiklikleri ve saha içindeki oyuncu pozisyonlarını değiştirerek farklı hamleler yapmaya çalıştık. Açıkçası çok üretken olduğumuz da söylenemez. Tabii ki kaybetmek bizi çok üzdü ama biz inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Sonuç olarak bu tür mağlubiyetler bazen size 3 puan kaybettirir ama 3 puandan daha fazlasını getirecek takım içinde değerler üretir." ifadelerini kullandı.

Sağlam, bu mağlubiyetin kendilerini bazı gerçeklerle karşı karşıya getirdiğini belirterek, "Bu maçı biz bu şekilde değerlendireceğiz. Bu maçın olumsuz etkilerinden kurtulup, gerekli dersleri çıkarıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Üzgünüz tabii ki futbolda bu türlü maçlar oynanıyor ve yeterli dersi çıkartacağız. İstanbulspor'u tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler ve haklı bir galibiyet aldılar." diye konuştu.


- Orhan Çıkırıkçı: "Yolumuzu devam ediyoruz"


İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise oyuncularını tebrik ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün gerçekten tüm oyuncularımız çok iyi oynadı ve galibiyeti hak ettiler. Samsunspor'a da geçmiş olsun diyorum. İnşallah önümüzdeki hafta içi de böyle oynayıp 3 puan alarak sahadan ayrılmak istiyoruz. Yolumuzu devam ediyoruz."



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