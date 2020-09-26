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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: - "Özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduk" - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: - "Kolay gol yiyoruz, sonra direnç koymakta zorlanıyoruz. Yine böyle bir maç oldu"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:22:34 -
Maçın ardından

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, karşılaşmanın özellikle ilk yarısındaki performanslarının kendisini memnun ettiği söyledi.

Newton, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında istedikleri sonucu aldıklarını belirterek, "Özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduk. Topu iyi çevirdik, rakip yarı alanına iyi gittik. İkinci yarı işler biraz daha zor oldu. Değişiklikler sonrası oyuna giren Sefa (Kınalı), Plaza, Ahmet Canbaz, bize büyük enerji kattılar. Takıma gayet iyi yardımcı oldular." dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kasık bölgesinden sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın durumunun netleşmesi için 48 saat beklenmesi gerektiğini ifade eden Newton, "Henüz taze, yeni sakatlık. Sağlık ekibiyle gerekli değerlendirmelerden sonra net açıklama yapabiliriz." şeklinde konuştu.

İngiliz teknik adam, karşılaşmada 2 gol atan Afobe'nin takımdan ayrılan Sörloth ile kıyaslanmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bence karşılaştırmaların bir an önce bitmesi gerekir. Farklı tarzda kişiler. Afobe'nin Sörloth'tan çok daha farklı bir tarzı var. İlk maç onun için gerçekten zordu. Aramıza yeni katılmıştı, 48 saat sonra maç oynamak zorunda kaldı. Çok kolay değildi ancak bugünkü maçta daha adapte olduğunu, arkadaşlarını daha çok tanıdığını görebiliyoruz. Sörloth, harika bir sezon geçirdi. Sezonda 30 gol çok kolay bir şey değil. Bu sezon Afobe'den beklentimiz takıma yardımcı olması. Takıma yardımcı olması için pozisyonu itibarıyla gol atması gerekir. Takıma yardımcı oluyorsa, bize göre işini yapmıştır demektir."


- Hamzaoğlu: "Kolay gol yiyoruz"


Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ilk 2 haftada olduğu gibi kalelerine gelen ilk pozisyonun golle sonuçlandığını belirterek, "Kolay gol yiyoruz, sonra direnç koymakta zorlanıyoruz. Yine böyle bir maç oldu." açıklamasını yaptı.

İlk gole kadar mücadelenin ortada geçtiğini vurgulayan Hamzaoğlu, şu görüşlerini aktardı:

"Fakat ilk duran topta, konsantrasyon eksikliğiyle tehlikeyi uzaklaştıramadan golü yedik. Daha sonra çabuk çabuk iki gol yedik. '3-0’dan sonra çevirebilir miyiz, bu maçı kaybetsek başka maçları kazanabilir miyiz?' diye hamleler yaptık. Bazı oyunculara şans verdik ve onları görme imkanımız oldu. İyi mücadele ettik. Ümit veren şeyler var ama eksiklerimiz fazla. Bir an önce toparlanıp, sonuca gitmemiz gerekiyor. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Birkaç eksiğimiz var. Onları tamamlarsak daha iyi görüntü verebiliriz. Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederim."


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