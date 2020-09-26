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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: "Hazırlık süresi olmadan lige başladık. Biraz sabredeceğiz. İstediğimiz seviyeye geleceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:07:24 -
Maçın ardından

TRABZON (AA) - Süper Lig'de konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Hazırlık süresi olmadan lige başladık. Biraz sabredeceğiz. İstediğimiz seviyeye geleceğiz." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alp, bordo-mavili ekipte takım oyununun her geçen gün oturduğunu belirterek, "İstediğimiz seviyelere yavaş yavaş çıkacağız. Yeni oyuncular var, onların alışması, takımın bir arada oynamaya çalışması ve hocanın sistemine oyuncuların alışması kolay şeyler değil. Bir anda olacak şeyler de değil. Hazırlık süresi olmadan lige başladık. Biraz sabredeceğiz. İstediğimiz seviyeye geleceğiz." şeklinde konuştu.

Karşılaşmada iki gol atan yeni transfer Benik Afobe'nin performansını değerlendiren Alp, "Afobe'yi beklentileri karşılaması için aldık ve karşılıyor. Sörloth ile karşılaştırılması gibi düşüncemiz yok. Hepsi kendine has tarzı olan oyuncular. Afobe, performansıyla beklentilerimizi karşılayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yiğit Alp, listelerinde bulunan futbolcuların transferini hafta başında bitirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yoğun bir çabamız var. Pazartesi veya salı günü bitirmek istiyoruz. Sakatlanan Trondsen ile ilgili olarak sözleşmesini dondurma planımız var. Çünkü bu sezon gelmesi çok zor. Guilherme'ye takım bulması için izin verdik. Kendisi Trabzon'da değil. Takım arayışını sürdürüyor. İnşallah bu hafta netleştiririz. Majid Hosseini ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Kendisi için gelen bir takım da yok. Ondan en iyi performansı almaya çalışacağız."

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