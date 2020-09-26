  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: "İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum" - Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek daha farklı olabilirdi"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 18:22:55 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden İstanbulspor'da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir oyunla 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çıkırıkçı, "İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı baskılı oynadık ve golü bulduk. İkinci yarıya rakip daha iyi başladı ancak daha sonra kontrolü elimize geçirdik. Maçtan 3 puanla ayrılıyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelir." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise TFF 1. Lig'in en hazır takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini aktardı.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Karafırtınalar, "Bu ligin en hazır takımlarından biriyle oynadık. İlk yarıda rakibimiz topa daha fazla sahip oldu. Onlara karşılık veremedik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle dengeyi sağladık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Bu takım oynadığı futbolla ileride farklı bir kimliğe bürüneceğinin sinyallerini verdi. Bundan sonra böyle olmayacağının garantisini verebilirim." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Miçotakis geri bastı! 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin, "diplomasiye şans verilmesi" çağrısı yaptı.

Çin'e flaş çağrı: İzin verin
Dünya

Çin'e flaş çağrı: İzin verin

İngiltere, Çin'in endişelere neden olan Uygur Türklerine yönelik tutumu sebebi ile Birleşmiş Milletlere Sincan Uygur Özerk Bölgesine sınırsı..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı