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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: "Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:31:04 -
Maçın ardından

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik." dedi.

Baki, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör Erol Bulut ve oyuncuları tebrik ederek, son yıllarda kötü sonuçlar aldıkları deplasman maçlarında bu sezon 3 müsabakada 7 puana ulaştıklarını söyledi.

Galibiyeti hak ettiklerini kaydeden Baki, şöyle konuştu:

"Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik. Göztepe kalecisi İrfan'ın hakkını yemeyelim, mükemmel bir maç çıkardı, kendisini tebrik ediyorum. Bazı detaylar var ki bunları sadece mağlupken değil, galipken de konuşmak gerekiyor. Bugün Fenerbahçe'nin aleyhine verilen penaltı bana göre olacak iş değil. Hadi hakem hakemlik refleksini gösterdi, öyle gördü, penaltıyı çaldı. İşte VAR sistemi böyle anlar için var. Nasıl VAR'a gitmez, VAR hakemi ile saha içi hakemi arasında bir diyalog oldu mu olmadı mı, bunu bilmek istiyoruz."

Baki, Fenerbahçe'nin aleyhine ve lehine olan pozisyonlarda yayıncı kuruluşun tekrar sayılarına bakmak gerektiğini belirterek, "Fenerbahçe aleyhine bir şey olduğu zaman neredeyse gösterilmeyen pozisyonlar Fenerbahçe'yi zor durumda bırakacak pozisyon olunca 10 kere arka arkaya gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşun maçlarda isteyen izleyiciler için yayına tezahürat sesi verdiğini aktaran Baki, "Fatih Karagümrük maçında golü yediğimiz an eski teknik direktörümüzün adı zikredilen bir tezahüratı verdiler canlı yayında. Bu hem Fenerbahçe'ye saygısızlık hem de mevcut teknik direktörümüze büyük saygısızlıktır." diye konuştu.

Baki, bu konuda yayıncı kuruluşa bilgi verdiklerini ancak herhangi bir dönüş olmadığını vurgulayarak, "Bu konuda Fenerbahçe ailesinin uyanık, güçlü ve dik durmalarını rica ediyorum. Çünkü bazı oynanan oyunlar bitmemiş görünüyor bize karşı." şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşmanın hakeminin takdir haklarını Göztepe lehine kullandığını kaydeden Baki, "Ben çok iyi niyetli görmedim hakemi." ifadelerini kullandı.

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