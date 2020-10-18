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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Guilherme'nin 2. golünden sonra ayağa kalkan bir Göztepe vardı. Maçın sonuna kadar goller bulabilmek adına çok zorladık pozisyonlar da yakaladık ama istediğimiz golü bulamadık"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:07:58 -
Maçın ardından

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek ligin 5. haftasında ilk mağlubiyetini alan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, skoru 3-2'ye getirdikten sonra gol bulabilmek için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını bildirdi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, iyi mücadele ederek kazanmak istedikleri müsabakada mağlup olduklarını belirtti.

İlk yarıda sahada dengeli bir oyun oynandığını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Maçın belki de en kötü periyodunu 45 ile 62. dakika arasında yaşadık. Hiçbir şekilde oyun kuramadık, çok basit top kayıpları yaptık. Bu bizim adımıza kötü bir süreçti ama özellikle Guilherme'nin 2. golünden sonra ayağa kalkan bir Göztepe vardı. Maçın sonuna kadar goller bulabilmek adına çok zorladık pozisyonlar da yakaladık ama istediğimiz golü bulamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun 20 dakikalık periyodu haricinde özellikle son 30 dakikalık performanstan ötürü memnunum. 5 gün sonra maçımız var kısa zamanda toparlanıp Kasımpaşa maçına hazırlanacağız."

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