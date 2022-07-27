Maccabi Netanya-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferan Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir maçı ne zaman?
Başakşehir deplasmanda Maccabi Netanya ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi gün hangi kanalda?
Maccabi Netanya-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 28 Temmuz Perşembe akşamıİsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak.
Netanya Stadı'nda, saat 19.45'te başlayacak mücadelede Hırvatistan Futbol Federasyonundan Dario Bel düdük çalacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda yenerek adını üst tura yazdırmak istiyor.
Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.
Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor. Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.