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Kobi Lütfü Yücelik’ten ETSO seçimleri için ilk adım! Seçim İrtibat Ofisi açıldı
Kobi

Lütfü Yücelik’ten ETSO seçimleri için ilk adım! Seçim İrtibat Ofisi açıldı

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Lütfü Yücelik’ten ETSO seçimleri için ilk adım! Seçim İrtibat Ofisi açıldı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olan Lütfü Yücelik, seçim sürecini “Ortak Akıl, Tek Yürek, Erzurum İçin Hep Birlikte” sloganıyla yürüteceklerini açıkladı. Yücelik, iş dünyasının tüm kesimlerini kapsayan bir yönetim anlayışı hedeflediklerini söyledi.

Erzurum’da 21 Kasım 2026’da yapılacak Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi adaylık çalışmaları hız kazandı. ETSO Başkanlığı için yarışa giren Lütfü Yücelik, seçim koordinasyonunun yürütüleceği Seçim İrtibat Ofisi’ni yoğun katılımla açarak birlik, istişare ve ortak akıl vurgusu yaptı.

 

“KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracağız”

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Seçim İrtibat Ofisi’ni açılışında konuşan Lütfü Yücelik, "Esnafımızın, sanayicimizin ve girişimcilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler üreterek; yatırım, üretim, istihdam ve büyüme süreçlerinde yanlarında olacağız. KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak, üyelerimize yönelik destek ve çözüm mekanizmalarını güçlendireceğiz. İş dünyamızın rekabet gücünü artıracak finansal destekleri ve yeni iş birliklerini geliştirerek, Erzurum ekonomisinin sürdürübilebilir büyümesine katkı sağlayacağız. Esnafımızın ve sanayicimizin her daim yanında, çözümün ve dayanışmanın merkezinde olacağız. Biz; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, hiçbir sektörümüzü ve hiçbir iş insanımızı diğerinden ayırmadan, birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden güçlü bir Erzurum anlayışına inanıyoruz. Ticaret ve Sanayi Odamızın kapısı, bu şehrin ekonomisine emek veren herkese sonuna kadar açık olacaktır. Tecrübeli iş insanlarımızın birikimini, yeni nesil iş insanlarımızın vizyonu ve gençlerimizin enerjisiyle buluşturacağız. Gençlerimizin yönetimde söz sahibi olduğu, fikirlerinin karşılık bulduğu ve geleceğin Erzurum’unu şekillendiren kararların içerisinde yer aldığı bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. Ticaret ve Sanayi Odamızı; üyelerini dinleyen, farklı görüşleri zenginlik kabul eden, kararlarını istişareyle alan ve ortak akılla yönetilen güçlü bir kurum haline getireceğiz." dedi

“Erzurum için tek yürek olma vakti”

"Vakit; tecrübeyi geleceğin vizyonuyla buluşturma, değişimi birlikte gerçekleştirme ve Erzurum için yeni hedeflere yürüme vaktidir" diyen Yücelik, 21 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek olan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde, Erzurum ve iş insanlarının takdirleriyle Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olduklarını dile getirerek, "Bu şehir, geçmişinden aldığı güçle her zaman daha iyisini başarabilecek potansiyele sahiptir. Şimdi bize düşen; yılların birikimini korurken yeniliğe cesaretle kapı açmak, ortak aklı hâkim kılmak ve Erzurum’un ekonomik geleceği için güçlü bir irade ortaya koymaktır. Ayrışmadan, ötekileştirmeden; aynı şehrin geleceğine inanan herkesle birlikte üretmek, birlikte büyümek ve birlikte başarmak istiyoruz . Çünkü büyük hedeflere ancak güçlerimizi birleştirerek ulaşabiliriz. Şimdi Erzurum için tek yürek olma vaktidir" diye konuştu.

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