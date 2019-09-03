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Lütfü Elvan'dan istifa açıklaması!

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte ekibinde yer alan Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracının istenmesi sonrası sosyal medyada kara propaganda çalışmaları sürüyor. AK Parti Mersin milletvekili, eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, hakkında çıkan istifa haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

03 Eylül 2019 Salı 16:09
Lütfü Elvan'dan istifa açıklaması!

AK Parti Mersin milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, hakkında çıkan istifa iddiaları sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, yeni partiyi cilalayarak AK Parti aleyhine sürekli kara propaganda yapan Ankara Kuşu adlı hesabın ortaya attığı 'AK Parti Mersin milletvekili, eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da istifa edeceği konuşuluyor' iddiası sonrası Elvan'dan açıklama geldi.

Lütfü Elvan, hakkındaki iddialara "Külliyen yalan ve uydurma. Bizim yerimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır" diyerek cevap verdi.

 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:09
  1. Mersin
  2. Ankara
  3. Lütfü Elvan
  4. AK Parti

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