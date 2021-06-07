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Yerel Lüks araçta uyuşturucu satışı
Yerel

Lüks araçta uyuşturucu satışı

Beylikdüzü'nde lüks araçla uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 16:03:00 -
Lüks araçta uyuşturucu satışı

Beylikdüzü'nde 27.05.2021 tarihinde 17.00-21.00 saatleri arasında lüks bir araç ile uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, aracın plakasını tespit etti. Aracın Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ile Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Caddesi güzergahından 17.00-21.00 saatleri arasında otuz dakika aralıklarla geçtiği, üç günde bir Kumcular Yolundan Yakuplu Mahallesi'ne girdiği ve her gece 00.00-01.00 saatleri arasında iki defa Hadımköy istikametine gittiği belirlendi.

10 günlük takip ve araştırmanın ardından Yakuplu Mahallesi'nde bulunan boş bir adresin şüphelilerce “Zula Evi” olarak kullanıldığı belirlenmesinin ardından polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Adreste yapılan aramalarda 6 parça halinde 5 kilo 193 gram skunk,

6 bin 250 adet ecstacy hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca M.A. (23) ve C.Ç. (41) isimli şüpheliler de Beylikdüzü ilçesi Mevlana Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde bulunan bir pasaj içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli sevk edildikleri sevk edildikleri adli makamlarca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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