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Spor Lugano, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Spor

Lugano, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Fenerbahçe efsanesi Diego Lugano, eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 14:59:00 -
Lugano, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlamak için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin eski stoperi Diego Lugano, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve kardeşi Ali Yıldırım'la bir araya geldi.

Uruguaylı, bir zamanlar Galatasaray forması giyen Avustralyalı yıldız Harry Kewell ile bu akşam oynanacak derbiyi yorumlayacak.

Lugano, Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Volkan Demirel ile de buluştu. İkili özlem giderirken, sosyal medyada samimi pozlarını paylaştı.

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