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Spor Lucas Paqueta 20 milyon Euro'ya Lyon'da
Spor

Lucas Paqueta 20 milyon Euro'ya Lyon'da

İtalyan ekibi AC Milan forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı Fransız ekibi Olympique Lyon, 20 milyon Euro vererek renklerine karttı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 00:05:00 -
Lucas Paqueta 20 milyon Euro'ya Lyon'da

Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon, kırmızı siyahlı takımın 23 yaşındaki futbolcusunu 20 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek transfer etti.

Yıldız futbolcu Paqueta, Lyon ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibi AC Milan, 2019-2020 sezonu başında Brezilyalı oyuncusu Flamengo'dan 38.4 milyon Euro'ya transfer etmişti. Lucas Paqueta 2019 sezonunda Milan formasını 27 kez giydi.

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