Lucas Paqueta 20 milyon Euro'ya Lyon'da
İtalyan ekibi AC Milan forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı Fransız ekibi Olympique Lyon, 20 milyon Euro vererek renklerine karttı
Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon, kırmızı siyahlı takımın 23 yaşındaki futbolcusunu 20 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek transfer etti.
Yıldız futbolcu Paqueta, Lyon ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalyan ekibi AC Milan, 2019-2020 sezonu başında Brezilyalı oyuncusu Flamengo'dan 38.4 milyon Euro'ya transfer etmişti. Lucas Paqueta 2019 sezonunda Milan formasını 27 kez giydi.