Lübnanlı isim duyurdu: İsrail-Türkiye yakınlaşması en çok İran'ı kızdırır

Beyrut Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Muhammed Nureddin, Türkiye-İsrail yakınlaşmasının en çok İran'ı kızdıracağını söyledi.



Uzun soluklu gerilim ve kopan ilişkilerin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 Mart'ta Türkiye'ye geliyor.

Yeni bir sürecin başlangıcı olarak yorumlanan geziyi değerlendiren Beyrut Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Muhammed Nureddin, sürecin bu aşamaya gelmesinde İsrail tarafının verdiği tavizlere vurgu yaparak, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde bugüne kadar devam eden ablukadan vazgeçmesi Türkiye ile diplomatik zeminin yeniden tesisinde etkili oldu" dedi.

Lübnanlı uzman Nureddin, ayrıca normalleşmenin ivme kazanmasında, Kuzey Kıbrıs, İsrail ve Mısır gazının Türkiye dışında ihraç edilecek alternatif bir boru hattının kalmamasının da etkili olduğunu dile getirerek ilişkilerin eski gücüne kavuşturulmasına en çok İsrail'in ihtiyacı olduğunu kaydetti.

"Türkiye için denge unsuru"

Prof. Dr. Muhammed Nureddin, iki ülke arasındaki siyasi ihtilaflar ne kadar yüksek olursa olsun Türkiye için İsrail'in önemli bir denge unsuru olduğunu söyledi.

Lübnanlı akademisyen, görüşünü şu ifadelerle temellendirdi:

"Türkiye NATO üyesi bir ülke. Bu kriter uzun süreli bir İsrail karşıtlığını doğal olarak güç kılıyor. İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi üzerindeki etkisi, Irak, Mısır, Suriye, Arap dünyası, Kafkasya ve Asya ülkeleri ile birlikte ABD ilişkileri açısından da büyük önem arz ediyor. AK Parti yönetimi açısından halihazırda birçok coğrafyada var olan kargaşa sarmalı açısından da güçlü bir kart niteliği taşıyor."

Türkiye üzerine yazdığı birçok kitabı bulunan ve Lübnan Üniversitesi'nde Tarih ve Türk Dili dersleri veren Prof. Dr. Muhammed Nureddin, normalleşmenin ABD ve Başkan Joe Biden ile olan sorunları aşmada da anahtar rol oynayacağı görüşünde. Nureddin, bu noktada yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine dikkat çekerek, "Ankara-Tel Aviv diyaloğu ABD Başkanı Biden ile ilişkileri geliştirmek için bir giriş noktası olabilir. Ancak her şeye rağmen İsrail’in Türkiye gibi önemli ve büyük bir ülkeye olan ihtiyacı Türklerin İsrail’e gereksiniminin çok üzerinde" diye konuştu.