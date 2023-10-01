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Dünya Lübnan’da LGBT eylemine ‘DUR’ diyenlere polis müdahalesi
Dünya

Lübnan’da LGBT eylemine ‘DUR’ diyenlere polis müdahalesi

Yeniakit Publisher
2023-10-01 09:20:00 - 2023-10-01 09:22:59

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta LGBTİ+’ya destek eylemi, karşıt gösteri nedeniyle yapılamadı. Eylemin yapılacağı bölgede toplanan LGBT’liler ile karşıtları arasında arbede yaşandı. Polis LGBT karşıtlarını meydandan uzaklaştırdı.

Beyrut’ta bazı sivil toplum kuruluşları tarafından Riyad es-Sulh Meydanı’nda gösteri yapılacağı haberi üzerine, bölgede toplanan motosikletli bir grup, söz konusu eylemin LGBTİ+ tarafından organize edildiğini belirterek, ülkede böyle bir eylemin düzenlenmesine müsaade etmeyeceklerini savundu.

 

Güvenlik güçleri, göstericiler ve motosikletli grup arasında herhangi bir çatışma yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı ve bölgede barikat kurdu.

LGBTİ+ kişilere karşı bir dizi slogan atan grup, eylemin yapılacağı meydanda beklemeye başladı.

Polisin yetersiz kalması üzerine askeri birliğin de takviye geldiği olayda, LGBT karşıtları polis araçlarıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
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