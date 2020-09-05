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Dünya Lübnan ordusu duyurdu: Çökerttik
Dünya

Lübnan ordusu duyurdu: Çökerttik

Lübnan, terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı bir terör hücresinin çökertildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:07:00 -
Lübnan ordusu duyurdu: Çökerttik

Kendini sözde İslami bir örgüt gibi göstererek terör faaliyetleri yürüten alçak terör örgütü DAEŞ'e Lübnan'dan da bir darbe geldi.

Lübnan ordusu, terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı bir terör hücresinin yapılan operasyonla çökertildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lübnan Ordusu İstihbarat Müdürlüğü, güvenlik uygulamaları çerçevesinde DAEŞ ile bağlantılı terör şebekesinin üyelerinin enselendiğini bildirdi.

Yazılı açıklamada, soruşturmanın şebekenin elebaşısı ve 21 Ağustos tarihinde Keftun beldesinde 3 kişinin canından olması ile sonuçlanan silahlı saldırıda kullanılan aracın sahibi Halid et-Tellavi'ye kadar ulaştığı kaydedildi.

Lübnan'nın kuzeyinde ve Beka'da güvenlik güçlerinin farklı tarihlerde gerçekleştirdiği bir dizi operasyon ile terör şebekesinin üyelerini enselendiği vurgulanan açıklamada, yakalanan teröristlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Hırsızlık yapmışlar!

Terör şebekesinin faaliyetlerini finanse etmek için hırsızlık yaptığı bildirilen açıklamada, güvenlik güçlerinin şebekenin topladığı silah ve mühimmata el koyduğu duyuruldu.

3 kişi yaşamını yitirmişti

Ülkenin kuzeyinde yer alan Keftun beldesinde 21 Ağustos tarihinde hareket halindeki bir araçtan kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı planlayan terörist enselenmişti

Ağustos ayının sonunda Lübnan İçişleri Bakanlığı, ülkenin başkenti Beyrut'ta ordu ve güvenlik güçlerini hedef almayı planlayan bir DAEŞ'li teröristin yakaladığını bildirmişti.

Lübnan ordusu, 2017 senesinde terör örgütü DAEŞ'e karşı bir dizi operasyon için düğmeye basmış, ülkenin Suriye sınırındaki doğu bölgesini kontrol altına almıştı.

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