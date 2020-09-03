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Dünya Lübnan için korkutan iddia: Şiddetli bir patlama daha olabilir
Dünya

Lübnan için korkutan iddia: Şiddetli bir patlama daha olabilir

Dünya gündemine oturan şiddetli bir patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan felaketin benzerinin başkentin güneyinde bulunan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda da yaşanabileceği iddialarının ardından harekete geçildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 20:21:00 -
Lübnan için korkutan iddia: Şiddetli bir patlama daha olabilir

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlama tüm dünyayı sarsmıştı. Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Beyrut'taki limanda bir konteyner içerisinde 4 tondan fazla amonyum nitrat bulundu.

Lübnan ordusu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak ettiği Beyrut Limanı'ndaki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Beyrut Limanı'nın 9 nolu giriş kapısında bulunan bir konteynerin Gümrük yetkililerinin isteği üzerine arandığı bildirilen açıklamada, konteynerin içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat maddesine rastlandığı ifade edildi.

Çalışma başlatıldı

Yapılan açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki askeri birimlerin söz konusu amonyum nitrata ilişkin olarak çalışma başlattığı bildirildi.

'Şiddetli bir patlama daha yaşanabilir' iddiası

Ayrıca yerel basında yer alan haberlere göre, Beyrut Limanı'nda yaşanan felaketin benzerinin başkentin güneyinde bulunan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda da yaşanabileceği iddialarının ardından harekete geçildiği kaydedildi.

Bu iddiaların gündeme gelmesinden sonra Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar'a, Lübnan'ın tek havalimanındaki uçaklara yakıt ikmalinin gerçekleştirildiği tesisler başta olmak üzere bütün birimlerdeki bakımların gözden geçirilmesi talimatını verdi.

Dünyayı sarsan patlama

4 Ağustos tarihinde Lübnan'ın başkenti Beyrut, 190 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin yerinden olduğu korkunç bir patlama ile sarsılmıştı.

Himaye ettiği Suriyeli ve Filistinli mülteciler ile beraber nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan, sahip olduğu tek tahıl silolarını da bu büyük patlamada kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamanın neden olduğu hasarın 15 milyar doları geçtiğini bildirmişti.

Meydana gelen felaketin ardından Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri harekete geçerek ülkeyi yardımları ile ayakta tutmaya çalıştı.

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