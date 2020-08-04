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Aktüel

Lübnan Hizbullahı: "Beyrut'taki patlamada silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır"

Yeniakit Publisher
2020-08-04 20:32:39 -
Lübnan Hizbullahı: "Beyrut'taki patlamada silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır"

İSTANBUL (AA) - Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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