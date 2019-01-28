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LPG ithalatı kasımda arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,82 artarak 317 bin 914 ton oldu

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:25
LPG ithalatı kasımda arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,82 artışla 317 bin 914 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Kasım Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Norveç, Kazakistan, Rusya, İngiltere ile Santa Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,82 artışla 317 bin 914 tona çıktı.

Geçen yıl kasımda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı yüzde 95,3 azalarak 1374 tona geriledi. Söz konusu ihracat Tunus, Mısır ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 8,9 artışla 65 bin 19 tona çıktı.

- LPG satışı azaldı

Tüplü LPG satışı geçen yıl kasımda yüzde 12,8, dökme LPG satışı yüzde 1,7 azalırken, otogaz satışı yüzde 0,1 arttı. Böylece iç piyasaya yapılan LPG satışı toplamda yüzde 2,6 azaldı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince kasımda 58 bin 198 ton tüplü LPG, 9 bin 582 ton dökme LPG ve 249 bin 293 ton otogaz satışı yapıldı.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 78,6 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18,4 ile tüplü LPG, yüzde 3 ile de dökme LPG izledi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:25
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