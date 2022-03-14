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Dünya Londra'yı 5 dakika içinde vurabilir! Putin'in "canavarı" görüntülendi
Dünya

Londra'yı 5 dakika içinde vurabilir! Putin'in "canavarı" görüntülendi

Ukrayna işgali sonrası ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya, yaptırımlara askeri gücü ile cevap vermeye çalışıyor. Gün içerisinde Rusya lideri Vladimir Putin'in "durdurulamaz" dediği ve Londra'yı 5 dakikada vurabilen hipersonik füzenin yeni görüntüleri Rus ordusu tarafından paylaşıldı. Görüntüler İngiliz basınında gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 16:52:00 -
Londra'yı 5 dakika içinde vurabilir! Putin'in "canavarı" görüntülendi

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 19. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Savaş sebebiyle Rusya'ya yapılan yaptırımların sayısı her geçen gün artarken, Rusya'nın bu yaptırımlara askeri gücü ile cevap vermeye çalışıyor. Son olarak Rus ordusu, Başkan Vladimir Putin'in "durdurulamaz" olarak tanımladığı hipersonik füzelere ait yeni görüntüler yayınlandı.

Londra'yı 5 dakika içinde vurabiliyor

Ukrayna'daki savaş devam ederken Rusya'dan tehdit gibi bir paylaşım geldi. Rusya, konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaştı. İngiliz The Sun gazetesi Rusya'nın yaptığı füze denemesini "Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı" başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde söz konusu füzenin saatte 10 bin kilometre hıza ulaştığı bilgisine yer verildi.

Putin "yenilmez" demişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılında yaptığı açıklamada, hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini belirtmişti. Vladimir Putin füzeyi "Durdurulamaz" ve "yenilmez" olarak tanımlamıştı.

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