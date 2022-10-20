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Dünya Liz Truss kimdir? Liz Truss niye istifa etti?
Dünya

Liz Truss kimdir? Liz Truss niye istifa etti?

Eylül ayında İngiltere Başbakanlığına seçilen Liz Truss, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Liz Truss kim? Liz Truss neden istifa etti? Liz Truss kariyeri:

Yeniakit Publisher
2022-10-20 15:46:00 -
Liz Truss kimdir? Liz Truss niye istifa etti?

İngiltere Başbakanı Liz Truss görevi devralmasından 44 gün sonra istifa etti. Truss'un istifasıyla ilgili detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

Liz Truss kimdir?

Tam adı Mary Elizabeth Truss olan ve 1975'te Oxford'da dünyaya gelen İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Oxford Üniversitesinde, felsefe, politika ve ekonomi bölümünden mezun oldu.

Truss, buradaki eğitiminin ardından uluslararası bir petrol şirketinde yönetim muhasebecisi olarak çalıştı. 

Babası matematik profesörü, annesi hemşire olan ve sol eğilimli bir ailede büyüyen Truss, ailesinin aksine siyasi hayatına sağ eğilimli Muhafazakar Partide başladı. 

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın, Muhafazakar Partinin "A listesine" almasının ardından Truss, 2010'da South West Norfolk'tan milletvekili seçildi. Truss, 2012'de Eğitim Bakanı olarak Cameron hükümetinde kabineye girdi. 

Sonraki yıllarda kurulan hükümetlerde çeşitli görevlere getirilen Truss, 15 Eylül 2021'den bu yana İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

 Truss, Dışişleri Bakanlığı öncesi Uluslararası Ticaret Bakanı olarak imzaladığı anlaşmalarla adını duyurmayı başardı. 

Uluslararası Ticaret Bakanlığını "Instagram Bakanlığına" çevirmekle suçlanan Truss, bu eleştirilere kulak asmayan bir görünüm sergiledi. Truss, Instagram hesabından, bazen çiftliklerde kuzu veya buzağı severken bazen kendisini uçak gemisinde ve tank üstünde gösteren bazen de dünya başkentlerine ziyaretler yapan güçlü kadın imajı veren fotoğraflar paylaştı. 

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