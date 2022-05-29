Liverpool'un Müslüman yıldızının yeni adresi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı İspanya La Liga devi Real Madrid'e 1-0 mağlup olan ve kupayı kaçıran Liverpool'un yıldız futbolcusu Sadio Mane'nin geleceği merak ediliyordu. Kararını finalden sonra açıklayacağını duyuran Senegalli futbolcunun yeni adresinin Bundesliga ekibi Bayern Münih olacağı ve oyuncunun Alman kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol devi Real Madrid'e boyun eğen Liverpool'un yıldız futbolcusu Sadio Mane'nin transferiyle ilgili kararı merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili kararını Şampiyonlar Ligi finali sonrası açıklayacağını duyuran başarılı futbolcunun Liverpool'dan ayrılmak istediği belirtildi. Sadio Mane'nin yeni takımının Bayern Münih olması bekleniyor.



LIVERPOOL'DAN AYRILIYOR

Tüm dünyanın gözü başarılı futbolcunun yapacağı açıklamaya çevrilirken, Sadio Mane'nin Liverpool'dan ayrılmak istediği öne sürüldü.

YENİ ADRESİ BAYERN MÜNİH

1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Liverpool ile yeni kontrat yapmaya yanaşmayan Senegalli futbolcunun bir süredir Bayern Münih ile görüştüğü ortaya çıktı. Oyuncunun Liverpool ile bağlantısını kopardığı ve yeni sezonda Alman devinde forma giymek istediği kaydedildi. Ayrıca Bild'in haberine göre; Mane, Bayern Münih ile 3 yıllık kontrata imza attı.

"KLOPP'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Öte yandan Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi finali sonrası yaptığı açıklamada "Bence bu gece çok karmaşık bir maç oldu. Hayal kırıklığına uğradık. Taraftarlara ve patron Klopp'a teşekkür ediyorum. Bu takım dünyanın en büyük başarılarını elde edebilecek kadar kaliteli" ifadelerini kullandı.