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Spor Liverpool'dan ayrılan Origi, Milan'la anlaştı
Spor

Liverpool'dan ayrılan Origi, Milan'la anlaştı

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan santrfor Divock Origi'nin Milan'la el sıkıştığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 15:02:00 -
Liverpool'dan ayrılan Origi, Milan'la anlaştı

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı heyecanla devam ederken Liverpool, gelecek sezonki planlarını şimdiden yapmaya başladı.

Liverpool, takımda çok forma şansı bulamayan 27 yaşındaki santrfor Divock Origi ile yolları ayırmayı planlıyor.

"Liverpool efsanesi olarak kalacak"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Origi benim için her zaman bir Liverpool efsanesi olarak kalacak. Onu herkes seviyor." ifadelerini kullandı.

Milan'a transfer olacak

Sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Belçikalının Milan'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

The Athletic'in haberine göre; Origi'nin kişisel şartları üzerine yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve futbolcunun Milan'la anlaşma sağladığı belirtildi.

10 gole katkı sağladı

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan santrafor Divock Origi, 6 gol 4 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.

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