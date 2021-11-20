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Spor Liverpool'dan Arsenal'e gol yağmuru
Spor

Liverpool'dan Arsenal'e gol yağmuru

Liverpool, Premier Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Arsenal'i 4-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 23:07:00 -
Liverpool'dan Arsenal'e gol yağmuru

İngiltere Premier Lig'in 12. hafta maçında Liverpool evinde Arsenal'i konuk etti. Anfield'daki karşılaşmayı Kırmızılar 4-0 kazanarak iki haftalık 3 puan özlemine son verdi.

Liverpool'a galibiyeti getiren 39' Sadio Mane, 52' Diogo Jota 73' Mohammed Salah ve 78. dakikada Takumi Minamino 'dan geldi.

Bu sonucun ardından 25 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 8 maçlık mağlubiyet, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kuzey Londra ekibi ise 20 puanla 5. sırada kaldı.

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