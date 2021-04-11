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Spor Liverpool, Aston Villa'yı devirdi
Spor

Liverpool, Aston Villa'yı devirdi

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de sahasında Aston Villa'yı 90. dakikada bulduğu golle 2-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 03:18:00 -
Liverpool, Aston Villa'yı devirdi

Ligde 31. hafta maçına çıkan son şampiyon Liverpool, Anfield Road Stadyumu'nda Aston Villa'yı ağırladı. Jürgen Klopp'un öğrencileri, konuk takımın forvet oyuncusu Ollie Watkins'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. 57. dakikada Muhammed Salah'ın bulduğu golle eşitliği yakalayan Liverpool, 90. dakikada Trent Alexander-Arnold'un golüyle galip gelmeyi başardı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 89 dakika sahada kaldı.

Puanını 52'ye çıkaran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için umutlarını artırdı.

Bir dönem Kasımpaşa'da da forma giyen Trzeguet, 82. dakikada Trent Alexander-Arnold'un hareketi ile yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin bir süre müdahalesine rağmen devam edemeyen Mısırlı oyuncu, oyundan alındı. Trezeguet, oyundan çıkarken ağlarken, onu ilk teselli eden de vatandaşı Mohamed Salah oldu.

Ayrıca Liverpool ekibi, bu galibiyetle Premier Lig tarihinde 2000. puanını alarak bu sayıyı aşan dördüncü takım oldu. Manchester United, Arsenal ve Chelsea daha önce 2000 puan barajını aşan takımlar olmuşlardı.

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