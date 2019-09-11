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Livaneli'den Babacan cevabı: Mümkün değil

Ali Babacan'ın kurmayı planladığı parti için kendisine teklif götürdüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan Zülfü Livaneli, "Böyle bir görüşme olmadı. Zaten mümkün değil" dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:29
Livaneli'den Babacan cevabı: Mümkün değil

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, eski bakan Ali Babacan'ın 2019 yılı sonuna kadar kuracaklarını açıkladığı yeni parti için görüştüğü isimler arasında sanatçı Zülfü Livaneli’nin de bulunduğu ileri sürüldü.

Livaneli'nin ise "Böyle bir görüşme olmadı. Zaten mümkün değil" açıklamasını yaptı. Zülfü Livaneli, 1994 Yerel Seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Yarışta, Refah Partisi'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi’nin adayı İlhan Kesici, Doğru Yol Partisi’nin adayı ise Bedreddin Dalan’dı.

Seçimi, yüzde 25 oyla RP’li Erdoğan kazandı. Livaneli 2002 Genel Seçiminde CHP’den İstanbul Milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. CHP’nin Ocak 2005’te yapılan 13’üncü Olağanüstü Kurultayı'nda adı genel başkan adaylığı için geçen ancak kurultayda aday olmayan Livaneli daha sonra dönemin CHP genel başkanı Deniz Baykal ve parti yönetimini eleştirerek partiden istifa etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:29
  1. İstanbul
  2. Zülfü Livaneli
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ali Babacan
  5. CHP
  6. Deniz Baykal

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