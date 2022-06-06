Litvanya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Milli maç ne zaman? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1.Grup ikinci maçında Litvanya ile deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler Litvanya Türkiye maçının ne zaman hangi gün oynanacağını araştırmaya başladı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı İstanbul'da 4-0 mağlup etti. A Milliler grubun ikinci maçında Litvanya ile karşılaşacak. Peki, Litvanya Türkiye maçı ne zaman?
Litvanya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Litvanya, 7 Haziran Salı günü Türkiye’yi konuk edecek. Başkent Vilnius'ta bulunan LFF Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Federasyonu'ndan Novak Simović yönetecek. Simović'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Miloš Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Milan Mitic olacak. Maçta Hırvatistan'dan Fran Jović VAR, Ante Culjak AVAR görevi üstlenecek.
Litvanya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Aday Kadro:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).
Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).
Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford), Umut Bozok (Kasımpaşa).