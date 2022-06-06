  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Litvanya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Litvanya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Milli maç ne zaman? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1.Grup ikinci maçında Litvanya ile deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler Litvanya Türkiye maçının ne zaman hangi gün oynanacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 01:12:00 -
Litvanya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı İstanbul'da 4-0 mağlup etti. A Milliler grubun ikinci maçında Litvanya ile karşılaşacak. Peki, Litvanya Türkiye maçı ne zaman?

Litvanya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Litvanya, 7 Haziran Salı günü Türkiye’yi konuk edecek. Başkent Vilnius'ta bulunan LFF Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Federasyonu'ndan Novak Simović yönetecek. Simović'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Miloš Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Milan Mitic olacak. Maçta Hırvatistan'dan Fran Jović VAR, Ante Culjak AVAR görevi üstlenecek.

Litvanya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Aday Kadro:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford), Umut Bozok (Kasımpaşa).

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay