Liselilerden uluslararası çalışma

Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın da desteğiyle düzenlenen Young Reporters of the Environment (YRE) yarışmasına katıldılar. Türkiye’den sadece 14 okulun kabul aldığı YRE, iki veya daha fazla ülkeden öğrencilerin ortak çalışmalarına imkân tanıyan bir yarışma olarak öne çıkıyor. Yarışmaya katılan öğrenciler, belirledikleri konu üzerinden ortak çalışmalar yaparak çevreye olan duyarlılıklarını ortaya koyuyor.

Önemli davet

Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri, YRE’ye Karadağ Gymnasium Slobodan Škerović öğrencileriyle iştirak ettiler. Öğrenciler yarışma kapsamında Covid-19 sürecinde kullanımı daha da artan plastik çöplerin kaynağında ayrıştırılmasının önemine dikkat çektiler. #YRESeperateAtHome hashtagiyle de herkesi evlerinde çöplerini ayrıştırmaya, resimlerini paylaşmaya ve mesajlarını olabildiğince geniş kitlelere yaymaya davet ettiler.

Röportaj yaptılar

Bilfenli gençler bu proje kapsamında Plastik Sanayiciler Derneği (PAGDER) Genel Sekreteri Murat İnkün’le bir röportaj gerçekleştirdiler. PAGDER’in ‘Yuvaya Dönüşen Plastikler’ projesiyle ilgili de bilgi aldılar. Bu bilgiler ışığında öğrenciler, plastiklerin evlerimizde kâğıt ya da başka nesnelerle karıştırılmadan doğru şekilde ayrıştırılmaları halinde geri dönüşme sürecinin daha ucuz olacağını, daha kaliteli ürünler elde edileceğini öğrendiler. Yaptıkları röportajları yayınlayarak plastik tüketiminde farkındalık yaratmaya çalışan öğrenciler, geri dönüşümü artırmak ve kolaylaştırmak için her iki ülkede de mesajlarını duyurmak ve toplumu bilinçlendirmek için çalışmaya başladılar.