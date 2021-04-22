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Eğitim Lise okul sınavları ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar yapılacak mı 3 Mayıs
Eğitim

Lise okul sınavları ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar yapılacak mı 3 Mayıs

3 Mayıs'ta yüz yüze sınavlar var mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 81 ilde 8. ve 12.sınıflar hariç tüm kademelerde uzaktan eğitim başladı. Liselerde ikinci dönem sınavlarının 3 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanmıştı. Peki, liselerde yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi? Yüz yüze sınav tarihi değişti mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 16:04:00 -
Lise okul sınavları ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar yapılacak mı 3 Mayıs

Koronavirüs salgını sağlık alan kadar eğitimi de olumsuz etkiledi. 15 Şubat ve 2 Mart’ta yüz yüze eğitimle ilgili önemli adımlar atıldı. Ancak artan vakalar sebebiyle ramazan ayıyla birlikte 8. ve 12.sınflar dışında tüm sınıflarda uzaktan eğitime geçildi. Peki, liselerde sınavlar yapılabilecek mi?

Lise okul sınavları ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar yapılacak mı 3 Mayıs

Milyonlarca öğrenci yüz yüze sınavların yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız” dedi.

Yüz yüze sınavlar ve uzaktan eğitimle ilgili kararların kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Bir sonraki kabine toplantısının tarihe henüz açıklanmadı ancak 26 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

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