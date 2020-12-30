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Gündem Lise öğrencisi 4’üncü kattan aşağı düştü
Gündem

Lise öğrencisi 4’üncü kattan aşağı düştü

İstanbul Beykoz’da 4 katlı binanın mutfak penceresinden aşağı düşen lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 04:45:00 -
Lise öğrencisi 4’üncü kattan aşağı düştü

Olay saat 03.00 sıralarında İstanbul Beykoz'ad Fatih mahallesi Panorama sokakta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 katlı binanın dördüncü katında ikamet eden Bekir D. isimli lise öğrencisi dairenin mutfak kısmında bulunan pencereden aşağı düştü.

Beton zemine düşen lise öğrencisi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekir D. Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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