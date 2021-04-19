MEB tarafından belirlenen Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda 2. dönem lise sınavları 1 Kasım 2020'den sonra işlenen konuları kapsayacak. Peki, Lise ikinci döneminin birinci sınavları ne zaman yapılacak?

Lise ikinci döneminin birinci sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ile sınav sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.