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Yaşam Lise bahçesinde yılan paniği
Yaşam

Lise bahçesinde yılan paniği

Yeniakit Publisher
2024-06-03 17:39:00 -

Havaların ani ısınmasıyla birlikte yılanlar ortaya çıktı. Lise bahçesinde ortaya çıkan yılan paniğe yol açtı.

Bilecik'te hava sıcaklığının bir anda artmasından dolayı kent merkezinde ortaya çıkan yılanlar itfaiye ekiplerince alınarak doğaya salınıyor.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesinde eğitim veren Fen Lisesi bahçesinde görülen yılan paniğe neden oldu. Durumu hemen belediyeye bildiren okul yönetimi yılanı gözlem altına aldı. Okul bahçesine gelen ekipler yılanı aparat yardımı ile çuvala koyarken daha sonra doğaya saldı.

Öte yandan şehrin farklı yerlerinde de görülen yılanlara itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, vatandaşlar yangınlarda ve çeşitli olaylarda canla başla mücadele veren ekiplere teşekkür etti.

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