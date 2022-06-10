Lincoln Henrique adım adım Kadıköy'e!

Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen orta saha Lincoln Henrique’yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başlarken oyuncunun temsilci İstanbul'a geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Lincoln Henrique'nin temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Brezilya basınında ise Jorge Jesus'un Lincoln transferini istediğini yazdı. Fenerbahçe'nin, resmi girişimlere başladığı Lincoln için ortalama 5 milyon Euro bonservis bedeli düşündüğü öğrenildi.

Lincoln Henrique performansı

Fenerbahçe'nin yeni sezon için kadrosuna katmaya yakın olduğu Brezilyalı oyuncu Lincoln, Gremio altyapısında futbola başlarken 2017-2018 sezonunda Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. 2019 yılında Santa Clara'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu, geride kalan sezonda Portekiz ekibinde 44 maçta sahaya çıkarken, 7 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Santa Clara Başkanı İsmail Uzun açıkladı

Portekiz ekibi Santa Clara Başkanı İsmail Uzun transfer konusunda açıklama yaptı. Uzun "Fenerbahçe ile Lincoln konusunda bonserviste anlaştık." diyerek bu transferin kesin olarak bittiğini belirtti.