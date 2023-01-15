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Spor Ligin dibine demir atan Ümraniyespor'da sürpriz karar çıktı! Flaş gelişme...
Spor

Ligin dibine demir atan Ümraniyespor'da sürpriz karar çıktı! Flaş gelişme...

Ümraniyespor'da kaleci Serkan Kırıntılı ile Yonathan Del Valle, yönetim kurulu ve teknik heyetin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 21:47:00 -
Ligin dibine demir atan Ümraniyespor'da sürpriz karar çıktı! Flaş gelişme...

Ümraniyespor'da kaleci Serkan Kırıntılı ile Yonathan Del Valle, yönetim kurulu ve teknik heyetin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Ümraniyespor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcular Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle yönetim kurulumuz ve teknik heyetimizin ortak kararı sonucu kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ümraniyespor önümüzdeki hafta evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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