Lider ile Beşiktaş derbi öncesi kapışacak!

Trabzonspor'un devre arasında renklerine katmak istediği başarılı stoper için İstanbul devi devreye girdi. Adana Demirspor 3 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Trabzonspor'un devre arasında renklerine katmak istediği başarılı stoper için İstanbul devi devreye girdi. Adana Demirspor 3 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Trabzonspor yönetiminin Ocak ayı transfer döneminde renklerine bağlamak için uğraş sarf ettiği Adana Demirsporlu Samet Akaydın'la ilgili sürpriz gelişme yaşandı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de bu sezon istikrarlı sonuçlar alamayan Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'i resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise hız kesmeden başladı.

TAKAS ARTI PARA SEÇENEĞİ MASADA

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın savunma merkezi için gündemine aldığı yeni isim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın oldu. Akdeniz ekibi, Samet için 3 milyon Euro isterken pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Siyah-beyazlılar, takas artı para seçeneğini de masaya koyarken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

28 yaşındaki stoper, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta forma giyerken, 1 kez ağları havalandırdı.

ABDÜLKERİM İÇİN KONYASPOR 6 MİLYON EURO TALEP ETMİŞTİ

Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor 6 milyon euro isteyince geri adım atmıştı.