Lider, ikramı geri çevirmedi!

Fenerbahçe’nin iki puan bıraktığı haftada, Galatasaray Süper Lig’in 33. haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir’i 1-0 yenerek Sarı-Lacivertliler ile puan farkını 5’e çıkardı.

4. dakikada Kerem’in ara pasında Icardi’den önce davranan kaleci Muhammed topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens’in ilk iki vuruşunda top savunmadan dönerken, üçüncü vuruşunda ise kaleci Muhammed Şengezer’in müdahalesiyle kornere gitti.

14. dakikada Kazımcan Karataş’ın soldan kullandığı taç atışında ön direkte Icardi’nin kafayla içeri çevirdiği topa ceza sahasında Torreira sert vurdu. Meşin yuvarlak savunma oyuncusu Touba’dan döndü.

26. dakikada Serdar Gürler’in pasıyla caza yayı önünde topla buluşan Deniz Türüç’ün sert şutunda, Muslera son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

29. dakikada Boey’in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu’nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

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45+6. dakikada Oliveira’nın soldan çektiği şutta top ceza sahasında Deniz Türüç’ten döndü. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, Deniz Türüç’ün meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı itirazında bulundu. VAR odasında yapılan uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti.

45+8. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. 59. dakikada Deniz’in pasında Serdar Gürler’in sert şutu kaleci Muslera’da kaldı.

77. dakikada Icardi’nin pasında Torreira’nın şutu auta gitti. 81. dakikada Abdülkerim’in kafası direkten dışarı çıktı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etti.