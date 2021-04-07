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Spor Lider Beşiktaş Alanyaspor karşısında! İşte detaylar...
Spor

Lider Beşiktaş Alanyaspor karşısında! İşte detaylar...

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Son 2 maçta 5 puan kaybederek liderlik koltuğunu tehlikeye atan Kartal, ligin flaş takımı Alanyaspor karşısında telafi peşinde. Alanyaspor ise güçlü rakibine çelme takmaya çalışıyor. Zirve takibindeki tüm takımların gözü kulağının bu maçta olduğu karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:29:00 -
Lider Beşiktaş Alanyaspor karşısında! İşte detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde son olarak Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Kartal, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Alanyaspor

Stat: Vodafone Park
Hakem: Ümit Öztürk
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, N’Koudou, Larin

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro

 

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