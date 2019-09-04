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"Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri çatışmaları alevlendiriyor"

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame: - "Libya'ya giren silah ve mühimmatlar çatışmaları daha da alevlendiriyor. Libya'ya yönelik silah ambargosu savaşan taraflar ve onlara destek veren ülkeler tarafından bariz şekilde rutin olarak ihlal ediliyor"

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:30
"Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri çatışmaları alevlendiriyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, Libya'da savaşan taraflara dışarıdan desteğin artmasının gerginliği daha da artıracağı uyarısında bulunarak, "Libya'ya giren silah ve mühimmatlar çatışmaları daha da alevlendiriyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyini, Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Salame, 5 ay önce General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıdan bu yana 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 300'ün üzerinde kişinin yaralandığını ve 120 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Libya'da savaşan taraflara dışarıdan desteğin artmasının gerginliği daha da artıracağı uyarısında bulunan Salame, "Libya'ya giren silah ve mühimmatlar çatışmaları daha da alevlendiriyor. Libya'ya yönelik silah ambargosu savaşan taraflara ve onlara destek veren ülkeler tarafından bariz bir şekilde rutin olarak ihlal ediliyor." şeklinde konuştu.

Salame, Libya'ya uygulanan silah ambargosunun 4 Nisan'dan beri etkisiz olduğuna dikkat çekerek, ülkeye gelen binlerce paralı askerin de çatışmaları şiddetlendirdiği konusunda uyarıda bulundu.

Libya'da ateşkes ve siyasi sürece geri dönülmesi için ulusal ve uluslararası taraflarla görüşmeler yaptığını ve Almanya, Malta, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Tunus ve Mısır'a ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Salame, bölgesel ve uluslararası aktörlerlerin katılımıyla uluslararası Libya konferansı düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında 12 gündür çatışma yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:30
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