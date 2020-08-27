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Dünya Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme! Darbeci Hafter'den desteği çektiklerini açıkladılar
Dünya

Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme! Darbeci Hafter'den desteği çektiklerini açıkladılar

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin kabilesi Kazazife, darbeci Hafter'den desteğini çektiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:35:00 -
Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme! Darbeci Hafter'den desteği çektiklerini açıkladılar

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin kabilesi Kazazife, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'den desteğini çekti. Kabile konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Kazazife kabilesi mensupları Sirte bölgesinde Hafter’e mensup güçlerden derhal ayrılsın" denildi.

Yapılan açıklamada Hafter milisleri tarafından Sirte’de alıkonulanların tamamının serbest bırakılması, vatandaşların evlerini basan paralı askerlerin ve Nasır Uveydat adındaki kabile mensubu vatandaşı öldüren Hafter milislerinin teslim edilmesi istendi.

Taleplerin yerine getirilmemesi durumunda ise, Hafter milislerinin "düşman" olarak ilan edileceği bildirildi.

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