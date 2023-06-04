Libya kararı: Mısır'dan çılgınlar gibi yasa dışı giren askerler haberlere düşmeye başladı! 'Başladık' diyerek duyurdular

Libya ordusu, ülkelerine Mısır üzerinden kaçak yollarla giren bir grubu askeri güçler eşliğinde sınır dışı etti.

10 binlerce kaçağın sınır dışı edildiği anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Libya hükümeti mısır üzerinden yasa dışı yollarla giren kaçak askerler hakkında sınır dışı ettiğini duyurdu!

Libya hükümeti, ülke sınırlarından giren binlerce kaçağı sınırdışı etme kararı aldı.

Lübnan ve Ürdün'de de bu uygulama devam ederken, benzer görüntüler bu kez Libya'dan geldi.

Libya ordusu, kaçak yollardan gelen binlerce kaçağı askeri konvoylar ile birlikte kontrollü olarak sınırdışına götürdü. O anlar, bir yerel halk tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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Ülkedeki siyasi kriz ve iç savaşa rağmen Libya, Avrupa'ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen sığınmacıların önemli bir geçiş kapısı olarak dikkati çekiyor.



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