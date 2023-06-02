  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye Cumhurbaşkanı' ibaresine itiraz etmişlerdi... Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer'in davetiyesinde de aynı ibare yazılıymış!

TBMM'de çer çöp medyanın uyduruklarını hiç eden görüntü!

Rusya'dan çileden çıkaran Türkiye talebi! Son istekleri tepki çekti

Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

İşte 2023'te Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller

Müslüman öğrencilerin başarısı! Ankara Üniversitesi'nde İslami değerlerin alaya alındığı 'İnek Bayramı' iptal edildi

PKK Kılıçdaroğlu'ndan ümidi kesti, CHP'ye o emri verdi!

Savaş halindeki ülkeden Baykar Fabrikası duyurusu! 'İki planımız var' diyerek ilan ettiler

Türkiye'nin çok büyük doğalgaz keşifleri sonrası bu 2 il boru gazı tüketiminde lider, ortaya çıktı! Şaşkına çeviren haber

Tamı tamına 228 ton altın! Şaşkına çeviren plan ortaya çıktı! Tüm dünya şokta
Ekonomi Arapların gıda üssü İstanbul! Büyük gıda buluşması: İstekleri Türk ürünlerini almak! oraya akın edecekler
Ekonomi

Arapların gıda üssü İstanbul! Büyük gıda buluşması: İstekleri Türk ürünlerini almak! oraya akın edecekler

Yeniakit Publisher
2023-06-02 23:45:00 -
Arapların gıda üssü İstanbul! Büyük gıda buluşması: İstekleri Türk ürünlerini almak! oraya akın edecekler

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirilecek, 9. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, Arap yatırımcılarla Türk iş insanlarını buluşturacak. İstanbul'da büyük gıda buluşması: Arap sermayesinin gıda üssü Türkiye olacak

TÜRAP desteğiyle gerçekleştirilecek olan Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, Türk ve Arap şirketleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi ve gelişmesi hedefiyle düzenleniyor. Fuar, 14-15 Haziran tarihlerinde bin 500 Arap iş insanı ile 200'den fazla Türk firmasını bir araya getirecek. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Türkiye'nin Arap ve Körfez ülkeleri için en yakın, en güzel, en güvenli ve en istikrarlı pazar olduğunu belirterek, Türkiye'de yatırım yapan iş insanlarının zorlu dönemden daha kolay çıkacağına inandığını söyledi.Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek 9'ncu Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, Arap yatırımcılarla Türk iş insanlarını buluşturacak. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, "Arap ve Körfez ülkelerinde 100 milyar dolarlık bir gıda ve tarım pazarı ile 350 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Türkiye yatırımcılar için güvenli liman. Gıda konusunda büyük sıkıntılar yaşanması bekleniyor. Bu nedenle Arap ve Körfez ülkeleri için en yakın, en güzel, en güvenli ve en istikrarlı pazar Türkiye" dedi.

Türk ve Arap şirketleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi ve gelişmesi hedefiyle çalışmalarını yürüten Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP), Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'nda, Arap ve Türki cumhuriyetlerden iş insanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye gıda ve tarım sektöründeki üreticileri Arap yatırımcıları ile buluşturacak fuar, 14-15 Haziran tarihlerinde Pullman Convention Center'da bin 500 Arap iş insanı ile 200'den fazla Türk firmasını buluşturacak. Fuar çerçevesinde gıda ve tarım sektöründeki yatırımların Türkiye'de yapılması ve Türkiye'yi bir "yatırım üssü" olarak konumlamak da ana hedefler arasında yer alıyor."Türkiye yatırımcılar için güvenli liman"Fuar hakkında konuşan TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, "Yakın zamanda tarım ve gıda konusunda dünyada depremler yaşanacak" diyerek, "Bu süreçte Arap ve bilhassa Körfez ülkeleri için gıda güvenliği daha da önem kazanacak. Türkiye hem istikrar hem de stratejik olarak önemli bir lojistik merkezi durumunda. Bu özellikleriyle Türkiye'de yatırım yapan iş insanlarının, bu zorlu dönemden daha kolay çıkacağına inanıyorum. Bugün dünyanın yaşadığı konteyner sıkıntısı da üretilen malların ulaşımında lojistiğin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Arap ve Körfez ülkelerinde 100 milyar dolarlık bir gıda ve tarım pazarı ile 350 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Türkiye'de üretilen ürünler hem kaliteli hem de helal. Bu sebeple Arap ülkeleri için bu topraklarda yetişmiş ürünler çok uygun. Organik üretim de Arap yatırımcı için önemli bir fırsat barındırıyor. Türkiye yatırımcılar için güvenli liman. Gıda konusunda büyük sıkıntılar yaşanması bekleniyor. Bu nedenle Arap ve Körfez ülkeleri için en yakın, en güzel, en güvenli ve en istikrarlı pazar Türkiye. Gıda ve tarım fuarının hemen ardından Ağustos ayında da '1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı' düzenleyeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23