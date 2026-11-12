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Gündem 6 yıl hapis cezası almıştı, her yerde aranıyordu! O FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı
Gündem

6 yıl hapis cezası almıştı, her yerde aranıyordu! O FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

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6 yıl hapis cezası almıştı, her yerde aranıyordu! O FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

Kastamonu jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

FETÖ ile mücadele ülkenin dört bir aynında devam diyor. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olması gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S., yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., tutuklandı.

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