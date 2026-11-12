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Spor UEFA Uluslar Ligi 5. hafta maçları başlıyor! 3 günde 26 maç oynanacak
Spor

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta maçları başlıyor! 3 günde 26 maç oynanacak

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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UEFA Uluslar Ligi 5. hafta maçları başlıyor! 3 günde 26 maç oynanacak

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 5. hafta mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Takımımız Belçika’yı konuk edecek. Ligde 3 günde 26 maç oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, sahasında Belçika'yı konuk ederken İtalya-Fransa, İngiltere-Hırvatistan ve Çekya-İspanya mücadeleleri de günün öne çıkan maçları arasında yer alıyor.

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynanacak olan bütün maçlar ise şöyle:

Bugün

20.00 Türkiye - Belçika

20.00 Ermenistan – GKRY

22.45 İtalya - Fransa

22.45 Çekya - İspanya

22.45 İngiltere - Hırvatistan

22.45 Arnavutluk - Finlandiya

22.45 San Marino -Belarus

22.45 | Karadağ -Letonya

Yarın

20.00 Moldova - Kazakistan

22.45 Slovenya - İsviçre

22.45 Hollanda - Yunanistan

22.45 Andorra - Cebelitarık

22.45 Lüksemburg - Estonya

22.45 Sırbistan - Almanya

22.45 İskoçya - Kuzey Makedonya

22.45 Slovakya - Faroe Adaları

22.45 Lihtenştayn - Azerbaycan

22.45 Bulgaristan - İzlanda

14 Kasım Cumartesi

17.00 Kosova - İsrail

20.00 Gürcistan - Macaristan

20.00 Norveç - Galler

22.45 Avusturya - İrlanda

22.45 Portekiz - Danimarka

22.45 Kuzey İrlanda - Ukrayna

22.45 İsveç - Bosna-Hersek

22.45 Romanya - Polonya

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