UEFA Uluslar Ligi 5. hafta maçları başlıyor! 3 günde 26 maç oynanacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 5. hafta mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Takımımız Belçika’yı konuk edecek. Ligde 3 günde 26 maç oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, sahasında Belçika'yı konuk ederken İtalya-Fransa, İngiltere-Hırvatistan ve Çekya-İspanya mücadeleleri de günün öne çıkan maçları arasında yer alıyor.
UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynanacak olan bütün maçlar ise şöyle:
Bugün
20.00 Türkiye - Belçika
20.00 Ermenistan – GKRY
22.45 İtalya - Fransa
22.45 Çekya - İspanya
22.45 İngiltere - Hırvatistan
22.45 Arnavutluk - Finlandiya
22.45 San Marino -Belarus
22.45 | Karadağ -Letonya
Yarın
20.00 Moldova - Kazakistan
22.45 Slovenya - İsviçre
22.45 Hollanda - Yunanistan
22.45 Andorra - Cebelitarık
22.45 Lüksemburg - Estonya
22.45 Sırbistan - Almanya
22.45 İskoçya - Kuzey Makedonya
22.45 Slovakya - Faroe Adaları
22.45 Lihtenştayn - Azerbaycan
22.45 Bulgaristan - İzlanda
14 Kasım Cumartesi
17.00 Kosova - İsrail
20.00 Gürcistan - Macaristan
20.00 Norveç - Galler
22.45 Avusturya - İrlanda
22.45 Portekiz - Danimarka
22.45 Kuzey İrlanda - Ukrayna
22.45 İsveç - Bosna-Hersek
22.45 Romanya - Polonya