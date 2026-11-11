Ahlaksız sapığın planını kahraman baba bozdu! 12 yaşındaki kız çocuğu gözüne kestirdi: Silah zoruyla boş araziye götürmeye çalıştı

Dünyanın dört bir yanından gelen vicdan sızlatıcı ve insanlık dışı haberlere bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde okuluna doğru yürüyen 14 yaşındaki savunmasız bir kız çocuğu, karanlık bir zihniyetin hedefi oldu. Şüpheli, silahlı olduğunu söyleyerek tehdit ettiği küçük çocuğu zorla boş bir araziye götürmeye çalıştı. Dehşet anlarında yanındaki arkadaşı korkudan felç geçirirken, bölgeden geçmekte olan duyarlı bir vatandaş faciayı önledi. Tüm dünyada infial neden olan bu korkunç insanlık dışı olay, Brezilya'da yaşandı.

Brezilya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu, okula giderken kendisini silahla tehdit ederek boş araziye götürmeye çalışan bir şüphelinin elinden son anda kurtarıldı. Durumdan şüphelenerek olaya müdahale eden dört çocuk babası Willian Ribeiro, saldırganla boğuşarak küçük kızı kurtardı. Şüpheli yakalanıp tutuklanırken, ülkede kahraman ilan edilen Ribeiro, kendisine sunulan para ve otomobil tekliflerini geri çevirdi.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Bauru kentinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismar girişiminden son anda kurtarıldı. Sabah saatlerinde okuluna gitmek üzere bir arkadaşıyla yürüyen küçük kız, 26 yaşındaki Vitor Gustavo Felix Antonio'nun hedefi oldu. Silahlı olduğunu söyleyerek çocukları tehdit eden şüpheli, kızın yanına yaklaşarak onu boş bir araziye doğru götürmeye çalıştı. Yanındaki arkadaşı korkudan müdahale edemezken, yaşananları fark eden 31 yaşındaki Willian Ribeiro harekete geçti.

KÜÇÜK KIZIN AĞLADIĞINI GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Dört çocuk babası Ribeiro, oğlunu okula bıraktıktan sonra aracıyla bölgeden geçerken bir adamın küçük kıza yaklaşmasından şüphelendi. Adamın kız çocuğuna sarılarak onu götürmeye çalıştığını gören Ribeiro, bir süre onları takip etti. Yaklaşık 100 metre ileride aracını durdurarak durumu gözlemleyen baba, ardından küçük kıza iyi olup olmadığını sordu.

Kız çocuğunun ağlamaya başlayarak adamı tanımadığını söylemesi üzerine Ribeiro aracından indi ve şüpheliye müdahale etti. Küçük kız ise bu sırada saldırganın elinden kurtularak arkadaşının yanına kaçmayı başardı. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

"SEVGİLİM" DEDİ AMA ADINI BİLE BİLMİYORDU

Ribeiro'nun karşısına çıktığı şüpheli, 12 yaşındaki kızın sevgilisi olduğunu iddia ederek durumu geçiştirmeye çalıştı. Ancak kızın adını dahi söyleyememesi ve çocuğun kendisini tanımadığını belirtmesi üzerine yalanı ortaya çıktı.

Ribeiro ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli, kendisine müdahale eden babaya yumruk ve tekmelerle saldırdıktan sonra kaçmaya çalıştı. Ancak çevredeki çalışanlar ve motosikletli vatandaşlar peşine düşerek adamı yakaladı. Şüpheli, polis ekipleri gelene kadar olay yerinde tutuldu.

POLİS İFADESİNDEKİ SAVUNMASI ŞAŞKINLIK YAŞATTI

Gözaltına alınan 26 yaşındaki şüpheli, polis sorgusunda kız çocuğuyla göz göze geldiklerini ve kendisine ilgi duyduğunu düşündüğünü öne sürdü. Ancak polis soruşturmasında şüphelinin çocuğu silahlı olduğunu söyleyerek tehdit ettiği ve boş bir araziye götürmeye çalıştığı belirlendi.Şüpheli, 12 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar girişimi suçlamasıyla gözaltına alındı. Ertesi gün hakim karşısına çıkarılan adamın gözaltı kararı tutukluluğa çevrildi.

BREZİLYA'DA KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Olayın ardından Willian Ribeiro'nun cesareti ülke genelinde takdir topladı. Eşiyle birlikte küçük bir yemek işletmesi işleten Ribeiro, yaşananlardan sonra hem müşterilerinin hem de çevresindeki insanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İşletmesinin satışlarının iki katına çıktığı belirtilirken, kendisine teşekkür etmek isteyen bazı kişilerin para ve otomobil teklifinde bulunduğu öğrenildi.Ancak Ribeiro, kendisine sunulan hediyeleri kabul etmedi. Yaşananları anlatırken dört çocuk babası olduğunu vurgulayan Ribeiro, küçük kızın hayatını kurtarmak için harekete geçtiğini ve o an kendi güvenliğini düşünmediğini söyledi.