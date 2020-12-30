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Gündem Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Haluk Bayraktar ile görüştü
Gündem

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Haluk Bayraktar ile görüştü

Libya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fethi Başağa ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 00:34:00 - 2020-12-30 00:46:36
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Haluk Bayraktar ile görüştü

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la "ülkesindeki güvenlik çalışmalarının verimliliğinin artırılması ve Baykar'la iş birliğinin geliştirilmesini" görüştü.

Bakan Başağa, Bayraktar ile görüştü

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başağa, başkent Trablus'taki bakanlık binasında Baykar Genel Müdürü Bayraktar ile bir araya geldi.
Görüşmede, Libya İçişleri Bakanlığının çalışmalarının geliştirilmesi ve gelişmiş ülkelerdeki güvenlik çalışmaları ele alındı.

Söz konusu görüşmenin İçişleri Bakanlığının uluslararası güvenlik şirketlerinden yararlanması, iş birliğini geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, cumartesi günü Libya Kara Harp Okulu mezuniyet törenine katılmıştı.

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