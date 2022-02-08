Libya Başbakanı Dibeybe'den seçim açıklaması

Dibeyde, ülkede belirlenen tarihte seçimlerin yapılamaması ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in yeni başbakan seçilmesi çağrılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Dibeybe, "Anayasal yolda ilerlemek istiyoruz. Karar, taraflı olmamalı. Seçimlere giden her yolu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Dibeyde'nin işaret ettiği anayasal süreç, "önce hazır olan anayasa taslağının referandumla onaylanması ve bu anayasaya göre seçimlerin yapılmasını" öngörürken, halihazırda ülkede "önce seçim sonra referandum" yapılması planlanıyor.

Başkanlık Konseyi, seçimlerin en kısa sürede yapılmasını istiyor

Öte yandan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, başkent Trablus'ta Avrupa Birliğinin (AB) Trablus Büyükelçisi Jose Sabadell ile görüştü.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Menfi, görüşmede, "Konseyin tüm kurum ve kesimlere aynı mesafede durduğunu, önceliğinin ulusal uzlaşı projesinin gerçekleşmesi olduğunu" belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu sorunun hukuki ve anayasal olduğunu, en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini vurgulayan Menfi, "Konsey, seçimlerin çözüm ve çıkış olması ve en kısa zamanda yapılması için çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, 24 Aralık 2021 itibarıyla Dibeybe hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini söyleyerek yeni bir hükümet kurulması yönündeki çalışmalarına devam ediyor.

Salih, dün parlamentoda yaptığı konuşmada 10 Şubat'ta düzenlenecek oturumda yeni başbakanın seçilmesi için oylama yapılacağını söylemişti.

Başbakan Dibeybe, seçimlere kadar görevde kalmakta kararlı

Libya Başbakanı Dibeybe daha önce yaptığı açıklamada, Akile Salih'in, yeni başbakan seçilmesi yönündeki çalışmalarını "ülkeyi yeniden bölmek için umutsuz bir çaba" olarak nitelendirmişti.

Mevcut hükümetin seçimler konusunda üzerine düşeni eksiksiz yerine getirdiğini ifade eden Dibeybe, parlamento ve başkanlık seçimleri yapılıncaya kadar görevi bırakmayacaklarını dile getirmişi.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.