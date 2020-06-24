  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Liberya Eğitim Bakanı Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 14:51:22 -
Liberya Eğitim Bakanı Kovid-19'a yakalandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Liberya'da Eğitim Bakanı Ansu D. Sonii'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, böbrek hastalığı olan 70 yaşındaki Bakan Sonii'ye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sonii'nin tedavisi için Gana'da bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Liberya'da şimdiye kadar 652 Kovid-19 vakası görülürken, 34 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı