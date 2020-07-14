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Eğitim

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? | LGS sonuçları sorgula

LGS sonuçları hangi gün saat kaçta açıklanacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 7 Haziran’da yapılması gereken LGS ertelendi ve 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. LGS’nin ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Sınava giren öğrenciler “LGS sonuçları ne zaman?” , “2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?” , “LGS sonuçları bu hafta açıklanır mı?” , “LGS saat kaçta açıklanacak 2020”, “LGS iptal edilen soru var mı?” konularını araştırıyor. Peki, LGS sonuçları nasıl öğrenilecek?

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:06:00 -
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? | LGS sonuçları sorgula

2020 LGS sınavı koronavirüs salgını sebebiyle yoğun tedbirler altında yapıldı. Sınavın ardından gözler sonuçların açılacağı tarihe çevrildi. Hem aileler hem de öğrenciler büyük bir heyecanla sonuçların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? | LGS sonuçları sorgula

LGS sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, “Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020'de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde tercih kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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