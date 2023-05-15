LGBT'liler iyice kuduracak! Hollanda'da sürpriz gelişme...

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 32. haftasında konuk ettiği Go Ahead Eagles'ı 3-0 yenen Feyenoord, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 32. haftasına, en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın 8 puan önünde lider giren Feyenoord, seyircisi önünde Go Ahead Eagles ile karşılaştı.

De Kuip Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Feyenoord, 15. dakikada Oussama Idrissi ve 15. dakikada Santiago Gimnez'in attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

2 hafta kala şampiyon

Maçın 54. dakikasında Igor Paixao ile bir gol daha bulan Feyenoord, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Feyenoord, aldığı bu galibiyetle puanını 79'a yükselterek, bitime 2 hafta kala 71 puanlı PSV'nin önünde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

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LGBTLİLER ÇILDIRMIŞTI

Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un formasını terleten milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT renklerine sahip kaptanlık bandını dini sebeplerden ötürü takmayacağını açıklamıştı.

Bu konunun amacının farklı bir yöne gittiğini söyleyen Kökçü, "Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı yapılan eylemi her halükarda destekliyorum. Ancak OneLove pazubandını takmayacağım. Kaptanlığım devam edecek ancak ne yapacağımı herkes görecek. Bunun başka bir amaçla kullanıldığını düşünüyorum Bence kulüp olarak desteklemenin farklı bir yolunu bulmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.