  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem LGBTİ çığrından çıktı! Boğaziçi'ndeki put kavminin çocuklarına müslümanlar neden sessiz?
Gündem

LGBTİ çığrından çıktı! Boğaziçi'ndeki put kavminin çocuklarına müslümanlar neden sessiz?

Boğaziçi'nde yaşanan provokasyonu değerlendiren Gazeteci Fatih Uğurlu, LGBTİ tehlikesine dikkat çekerek önemli bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 19:44:00 -
LGBTİ çığrından çıktı! Boğaziçi'ndeki put kavminin çocuklarına müslümanlar neden sessiz?

Gazeteci Fatih Uğurlu Yeni Akit Youtube kanalına konuştu. LGBTİ tehlikesine dikkat çeken Uğurlu, "LGBT çığırından çıktı. Diyanet ve İslamcı STK-vakıflar nerede?" diye sorarak, "Boğaziçi'ndeki put kavminin çocuklarına Müslümanlar neden sessiz? Bunlar Sultan Ahmet Camisi'nin duvarında da pislik sürebilir." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elon Musk’tan tedirgin eden açıklama: Maymunlarda denedik başarılı oldu
Dünya

Elon Musk’tan tedirgin eden açıklama: Maymunlarda denedik başarılı oldu

SpaceX CEO'su Elon Musk, bazı nörolojik hastalıkları iyileştirmek amacıyla insan beynine çip takacağı Neuralink projesine ilişkin flaş bir ..
Tatbikatta skandal! Başkan Erdoğan'ı hedefe koydular
Dünya

Tatbikatta skandal! Başkan Erdoğan'ı hedefe koydular

Libya'da darbeci Hafter'in alçak provokasyonları devam ediyor. Dün Hafter'in kontrolünde olan bölgelerde yapılan tatbikatta, Türkiye bayrağı..
Bakan müjdeyi duyurdu: O ilimizde altın rezervi keşfedildi
Ekonomi

Bakan müjdeyi duyurdu: O ilimizde altın rezervi keşfedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildiğinin müjdesini verdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay