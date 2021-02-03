LGBTİ çığrından çıktı! Boğaziçi'ndeki put kavminin çocuklarına müslümanlar neden sessiz?
Boğaziçi'nde yaşanan provokasyonu değerlendiren Gazeteci Fatih Uğurlu, LGBTİ tehlikesine dikkat çekerek önemli bir çağrıda bulundu.
Gazeteci Fatih Uğurlu Yeni Akit Youtube kanalına konuştu. LGBTİ tehlikesine dikkat çeken Uğurlu, "LGBT çığırından çıktı. Diyanet ve İslamcı STK-vakıflar nerede?" diye sorarak, "Boğaziçi'ndeki put kavminin çocuklarına Müslümanlar neden sessiz? Bunlar Sultan Ahmet Camisi'nin duvarında da pislik sürebilir." dedi.